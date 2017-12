Venezuela

A oposição venezuelana acusou hoje o regime de atuar "de maneira paradoxal" ao querer impedir partidos que participam no processo de diálogo com o Governo de participar nas presidenciais de 2018, por terem boicotado as eleições de dezembro.

"É paradoxal que o Governo anule os partidos que estão no processo de negociação internacional [na República Dominicana]" escreveu Luís Florido na sua conta da rede de mensagens instantâneas Twitter.

O representante da opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD) no diálogo entre o Governo e a oposição questionou se "a delegação do Governo se vai sentar [a negociar] com representantes ilegalizados".