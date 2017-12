Actualidade

O mais antigo mistério naval da história da Austrália foi resolvido com a descoberta de destroços do seu primeiro submarino, mais de um século depois do seu desaparecimento ao largo da costa da Papua Nova Guiné, anunciaram hoje as autoridades.

O HMAS AE1, o primeiro de dois submarinos de classe E construídos para a Marinha Real Australiana, desapareceu em 14 de novembro de 1914, com 35 tripulantes australianos, britânicos e neozelandeses a bordo.

Destroços foram encontrados a cerca de 300 metros de profundidade na zona do desaparecimento pela 13.ª expedição lançada para o encontrar, com a ajuda do Fugro Equator, um navio que também foi utilizado pela Austrália nas buscas infrutíferas pelo Boeing 777 da Malaysia Airlines, desaparecido desde 08 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo, após ter descolado de Kuala Lumpur rumo a Pequim.