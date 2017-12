OE2018

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou hoje "quatro chamadas de atenção" ao promulgar o Orçamento do Estado para 2018, incluindo um alerta contra eleitoralismos e um pedido de incentivo ao tecido empresarial.

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado considera também que "o debate em torno das despesas de funcionamento do Estado não pode deixar de atender à igualdade de situações, sensatez orçamental e liberdade de escolha nas eleições parlamentares que definirão o Governo na próxima legislatura, em domínio em que não é aconselhável haver mudanças todos os quatro anos".

Marcelo Rebelo de Sousa fez curtas comunicações ao país, a partir do Palácio de Belém, quando promulgou os orçamentos do Estado para 2016 e para 2017, em 28 de março e 21 de dezembro do ano passado, a explicar as razões da sua decisão e a deixar alguns avisos.