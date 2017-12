Actualidade

Um acidente ferroviário ocorrido hoje na estação de Alcalá de Henares, em Madrid, provocou 45 feridos, quatro dos quais em estado grave, noticiou a agência EFE.

Citando fontes dos serviços de emergência, a EFE adiantou que o acidente ocorreu quando um comboio, de dois pisos, que circulava com pouca velocidade e no final da ligação entre Guadalajara-Alcalá de Henares- Atocha, colidiu com a plataforma que sinaliza o término da linha.

Os serviços de emergência acrescentaram que a maior parte das vítimas sofreu ferimentos ligeiros e apresentam sinais de ansiedade provocados pelo acidente.