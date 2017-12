PSD

O candidato à liderança do PSD Rui Rio apresentará a sua moção de estratégia global na próxima quarta-feira, dia 27, em Leiria, informou hoje a candidatura em comunicado.

De acordo com a nota à imprensa, a moção será apresentada pelas 18:15, em Leiria, no auditório da Nerlei (Associação Empresarial da Região de Leiria).

O documento, no qual estarão "as linhas de ação política que o presidente e a direção nacional se propõem seguir ao longo do mandato", será apresentado pelo candidato Rui Rio e outros cinco oradores.