OE2018

O Presidente da República explicitou hoje o alerta que deixou sobre despesas da Administração Pública ao promulgar o Orçamento do Estado para 2018, aconselhando cuidado com compromissos para o futuro em matérias de acordo de regime.

"Cuidado com o tratamento de despesas da Administração Pública, para haver igualdade de tratamento, para haver, no fundo, cabimento financeiro e para os compromissos assumidos para o futuro, se forem em matérias em que deve haver acordo de regime, pensarem que em 2019 há eleições - e pode haver um Governo com uma orientação diferente", declarou.

Tratando-se de "matérias de regime", Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que, "naturalmente, aí, tudo o que comprometer o futuro ganharia em ser pensado num quadro de regime".