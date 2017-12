Actualidade

O incêndio, batizado de "Thomas", que lavra há cerca de duas semanas no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, destruiu 110.641 hectares, tornando-se no maior da história moderna daquele estado.

O fogo, que deflagrou no passado dia 04, superou o recorde do "Cedar", incêndio que, em outubro de 2003, calcinou 110.579 hectares no condado de San Diego, segundo informou na sexta-feira o Departamento Florestal e de Proteção Contra Incêndios da Califórnia.

Esta classificação dos maiores fogos da Califórnia só tem em conta os incêndios registados a partir de 1932.