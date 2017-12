Actualidade

Pelo menos 20 pessoas morreram e dez ficaram feridas hoje depois o autocarro em que seguiam se ter despenhado num rio no estado do Rajastão, no oeste da Índia, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu no distrito de Sawai Madhopur, indicou K.L. Katara, do governo local, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press.

Operações de busca e salvamento prosseguem no local.