Actualidade

Pelo menos 32 pessoas morreram hoje depois de o autocarro em que seguiam se ter despenhado num rio no estado do Rajastão, no oeste da Índia, indica um novo balanço oficial.

Outros dez passageiros ficaram feridos no acidente ocorrido no distrito de Sawai Madhopur, a 375 quilómetros a sul da capital da Índia, Nova Deli, indicou K.L. Katara, do governo local, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press.

O anterior balanço dava conta de 20 vítimas mortais.