Actualidade

A Economist Intelligence Unit (EIU) considera que é improvável que os doadores internacionais recomecem a financiar Moçambique enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) não o fizer, mas isso também é improvável, pelo menos até às eleições de 2019.

"A ausência de um programa do FMI prejudica a perspetiva de evolução económica de Moçambique", escrevem os peritos da unidade de análise da revista britânica 'The Economist', numa nota de análise à recente visita de uma equipa do FMI ao país.

Na nota, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "os doadores não deverão recomeçar a financiar até que o FMI o faça", o que implica a assinatura de um acordo entre a instituição sedeada em Washington e o Governo moçambicano.