OE2018

A líder do CDS, Assunção Cristas, afirmou hoje que partilha das preocupações que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou ao promulgar o Orçamento do Estado para 2018.

"São certamente preocupações que nós partilhamos. De resto, temos sinalizado muitíssimas vezes", afirmou hoje a líder do CDS, que falava aos jornalistas após uma visita a Castanheira de Pera, concelho afetado pelo grande incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande a 17 de junho.

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa deixou, na sexta-feira, "quatro chamadas de atenção", alertando contra eleitoralismos e pedindo incentivo ao tecido empresarial e "sensatez orçamental" aquando do debate em torno das despesas de funcionamento do Estado.