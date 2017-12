Actualidade

Os espanhóis do VRAC Entrepinares conquistaram hoje a 37.ª edição da Taça Ibérica de râguebi, ao vencerem a formação portuguesa do CDUL por 27-13, no Estádio Universitário de Lisboa.

Os campeões nacionais resistiram até ao intervalo, altura em que ainda venciam por 13-9. Depois, na segunda parte, sofreram um parcial de 18-0 e acabaram por falhar o que seria o seu quarto título na competição.

O inglês Gareth Griffiths foi o jogador mais eficaz da partida, ao converter cinco penalidades (15 pontos) em seis tentativas.