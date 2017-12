Actualidade

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse hoje em Niamey, no Níger, que o estabelecimento da força do G5-Sahel (Mali, Chade, Burkina Faso, Níger e Mauritânia), apoiado pela França, tem mais um problema operacional do que de dinheiro.

"Não se trata de dinheiro, é uma questão na rapidez operacional", disse Macron, que está em visita ao Níger.

"O que precisamos principalmente é esclarecer as regras de comando e os elementos operacionais no terreno (...) são as relações bilaterais, são os elementos de provisão dos batalhões e as forças de cada um exército (...) e garantir que o chefe do estado-maior (...) possa dispor de forças que correspondam aos compromissos assumidos", afirmou ainda o Presidente francês.