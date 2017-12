Actualidade

Um acordo de "cessar-fogo e fim de hostilidades" foi assinado hoje entre o Governo congolês e os rebeldes do departamento de Pool, no sudeste do Congo, que se sublevaram em abril de 2016 contra o poder central.

Representantes do Governo congolês e do ex-líder rebelde Frédéric Bintsamou, também conhecido como pastor Ntumi, assinaram o acordo em Kinkala, a 70 quilómetros ao sul de Brazzaville, antes de realizar uma conferência de imprensa na capital do Congo, de acordo com um correspondente da agência de notícias francesa AFP.

O ministro congolês do Interior, Raymond Zéphyrin Mboulou, supervisionou a assinatura do acordo com representantes do pastor Ntumi.