Catalunha

O ex-presidente do governo catalão Carles Puigdemont disse hoje, após a vitória do Barcelona frente ao Real Madrid no campeonato espanhol de futebol, que teve "a melhor semana em muito tempo", aludindo tanto ao resultado desportivo, como ao eleitoral.

"Acabámos a melhor semana desde há muito tempo com uma alegria desportiva e pensando também em como teriam comemorado Quim, Oriol e Jordis", escreveu Puigdemont na sua conta de Twitter fazendo referencia a Joaquin Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart e Jordi Sánchez, que estão em prisão preventiva acusados de rebelião.

Poor outro lado, Puigdemont pesou hoje os prós e contras de permanecer em Bruxelas ou regressar a Espanha onde corre o risco de ser detido, mesmo depois da vitória eleitoral do seu partido independentista, que quer formar governo.