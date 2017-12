Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) estimou hoje um "impacto grande" na greve dos próximos dois dias das empresas que fazem o controlo dos passageiros, falando em atrasos em voos e até cancelamentos.

"A nível de passageiros, [vai afetar] mais da parte da manhã, porque a maioria das pessoas vai viajar de manhã, mas vai ser grande" o impacto causado pela greve, disse à agência Lusa dirigente do SITAVA Paulo Alexandre.

De acordo com o responsável, a paralisação, que decorre entre as 00:00 de domingo e as 23:59 de segunda-feira (véspera e dia de Natal, respetivamente) nos aeroportos do país, "poderá fazer atrasos nos voos e até cancelamentos".