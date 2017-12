Actualidade

Pelo menos 14 pessoas morreram e sete ficaram feridas no sábado na sequência de um acidente de viação na província de Beni Sweif, a cerca de 120 quilómetros a sul do Cairo, indicou o Ministério da Saúde do Egipto.

"O acidente ocorreu depois de um miniautocarro ter colidido com outro veículo na autoestrada em Beni Sweif", informou o porta-voz do Ministério da Saúde Khaled Megahed num comunicado citado na noite de sábado pela agência de notícias chinesa Xinhua.

Segundo o mesmo responsável, 15 ambulâncias foram destacadas para o local e os feridos foram transportados para hospitais nas imediações.