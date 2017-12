Actualidade

O primeiro-ministro da Líbia, Fayez Serraj, afirmou, no sábado, que a realização de eleições pode resolver a crise política no país, durante um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Angelino Alfano, na capital, Tripoli.

Fayez Serraj indicou que a Comissão Eleitoral da Líbia iniciou o registo de eleitores e os preparativos para realizar eleições no próximo ano, depois da aprovação da lei eleitoral e da votação de uma Constituição para o país, informou o gabinete do primeiro-ministro citado pela agência de notícias chinesa Xinhua.

No entanto, a recusa de determinadas partes no processo político "complica o cenário" que "requer posições firmes por parte da comunidade internacional", sublinhou Fayez Serraj.