Actualidade

O maior avião anfíbio do mundo, o AG600, realizou hoje o seu voo inaugural na China, um ano e meio depois de ter sido construído.

O AG600, que é também o primeiro avião anfíbio de grande dimensão construído na China, levantou voo pelas 09:39 (01:39 em Lisboa) do aeroporto civil de Jinwan, de Zhuhai, cidade no sul do país, sede anual da maior feira de aviação da China, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

Com um tamanho semelhante ao de um Boeing 737, é de longe maior do que qualquer outro avião construído para descolar e pousar na água, de acordo com informações reveladas anteriormente pela estatal Aviation Industry Corporation of China (AVIC), que desenvolveu o aparelho.