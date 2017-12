Actualidade

Os bombeiros recuperaram hoje um corpo de um incêndio que deflagrou no sábado num centro comercial, na cidade de Davao, no sul das Filipinas, onde 36 pessoas continuam presas e têm "zero probabilidades" de sobrevivência, segundo as autoridades.

A autarca de Davao, Sara Duterte-Carpio, afirmou que os bombeiros transmitiram aos familiares dos 36 funcionários de uma empresa localizada no topo do 'shopping' NCCC, de quatro andares, que ninguém poderia sobreviver ao extremo calor e ao espesso fumo.

"Foi-lhes dito que as probabilidades de sobrevivência eram de zero", afirmou, indicando que, pelo nome, um dos funcionários que se encontram encurralados dentro do centro comercial será um cidadão chinês ou sul-coreano.