Actualidade

Quatro pessoas morreram entre sexta-feira e sábado em 451 acidentes nas estradas fiscalizadas pela GNR, segundo os dados provisórios da operação "Natal Tranquilo" da força de segurança.

Segundo os números divulgados no site da corporação, morreu uma pessoa no distrito do Porto no primeiro dia da operação, que termina na terça-feira, enquanto no sábado houve três mortos.

Os acidentes fatais de sábado ocorreram nos distritos de Aveiro, Porto e Setúbal, num dia em que se somaram 222 acidentes.