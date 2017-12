Moçambique

Oitenta e um deputados britânicos assinaram até agora uma moção parlamentar em que expressam preocupação com o risco de "fundos abutres" que possuem títulos de dívida moçambicana explorarem a situação financeira do país.

A moção, apresentada em 11 de julho por seis deputados de diferentes partidos com representação parlamentar, foi reforçada por colegas ao longo dos últimos cinco meses, com exceção de deputados do partido Conservador, atualmente no poder.

A iniciativa parlamentar, que serve para chamar a atenção para um tema em particular, mas que não obriga à sua discussão em plenário, faz referência aos empréstimos feitos alegadamente de forma irregular por bancos com sede em Londres a empresas públicas moçambicanas.