Actualidade

A greve dos guardas prisionais em seis cadeias do país está a ter uma adesão de 90%, segundo o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Jorge Alves.

"Neste momento, a adesão ronda os 90% do total do pessoal em serviço. É um número extremamente positivo neste período de Natal, que provoca sensibilidades e sentimentos diferentes", comentou ainda o dirigente à agência Lusa, referindo que a percentagem está em linha com paralisações anteriores.

Jorge Alves mostrou-se confiante de que o nível de adesão se mantenha, dado os "objetivos da greve: um novo horário de trabalho imposto sem acordo dos profissionais".