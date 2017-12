Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Jorge Arreaza, assegurou hoje que as libertações realizadas no país nas últimas horas "demonstraram com atos" a "firme vontade" de diálogo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

"A @ACN_ve (Assembleia Nacional Constituinte/ANC) e a Comissão da Verdade, Justiça e Paz demonstram com atos a firme vontade de diálogo da Revolução e do Presidente @NicolasMaduro", declarou Arreaza na sua conta no Twitter.

"Oxalá a oposição saiba ler estas ações e isole para sempre os seus fatores violentos", acrescentou.