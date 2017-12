Actualidade

O Boavista pôs a sua bandeira a meia haste em memória do avançado Edu, de 20 anos, que morreu hoje, no Porto, depois de há cerca de um ano lhe ter sido diagnosticado um cancro na perna direita.

O clube informou, também, que o seu presidente, João Loureiro colocará hoje, pelas 17:00, uma vela e um ramo de flores junto ao mural dedicado a Edu, no exterior do Estádio do Bessa.

"Este gesto humilde significará o reconhecimento e homenagem pelas ações do Edu Ferreira enquanto desportista, homem e boavisteiro", explicam os 'axadrezados'.