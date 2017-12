Actualidade

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, recebeu na sua residência em Los Angeles um pacote que continha estrume e um bilhete com críticas à nova reforma fiscal recentemente aprovada, confirmaram hoje as autoridades policiais locais.

Em declarações citadas pelas agências internacionais, o sargento da Polícia de Los Angeles, R. Briggs, informou que as forças policiais receberam um alerta sobre um pacote suspeito em frente à casa do secretário do Tesouro (equivalente a ministro das Finanças em Portugal) no exclusivo bairro de Bel-Air.

Elementos foram destacados para o local para verificar o conteúdo do pacote suspeito.