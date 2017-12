Actualidade

A Turquia ordenou hoje o despedimento de mais de 2.700 pessoas que trabalham em instituições públicas devido a alegadas ligações a organizações terroristas, prosseguindo a purga que desencadeou após a tentativa falhada de golpe de Estado em 2016.

Um total de 2.756 pessoas serão afastadas dos respetivos cargos no seio de diferentes instituições públicas, nomeadamente nos Ministérios do Interior, Negócios Estrangeiros e Defesa, segundo um decreto publicado hoje no jornal oficial.

Entre as pessoas visadas pelo decreto de hoje constam, entre outros, 637 militares e 105 funcionários universitários.