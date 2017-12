Actualidade

O Presidente da República justificou hoje a sua visita à Raríssimas como um sinal de que a obra "é para continuar" e antes de partir para Pedrógão Grande, onde passará o Natal, voltou ao Barreiro para beber uma ginjinha.

Hoje, durante a tarde, fonte oficial de Belém revelou que Marcelo Rebelo de Sousa tinha visitado na Moita (distrito de Setúbal) a Casa dos Marcos, da Raríssimas, que está a ser investigada pela Polícia Judiciária depois de a TVI ter revelado documentos que colocam em causa a gestão da instituição de solidariedade social.

"Fiz de propósito de forma discreta. A ideia era, por um lado, estar com quem lá permaneceu", explicou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas, já no Barreiro, no mesmo distrito, dizendo ter visitado cerca de uma dezena de jovens na Casa dos Marcos e outras 20 pessoas na unidade de cuidados continuados, quase todos acompanhados pelas suas famílias.