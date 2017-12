Actualidade

Um ferido ligeiro é o balanço de uma explosão, hoje de manhã, numa viatura com material pirotécnico em Espinheiros, Alcanena, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Referindo as "condições ainda desconhecidas" para o início do incidente, a mesma fonte explicou à agência Lusa que, na sequência da explosão, a viatura incendiou-se e as chamas chegaram a um segundo carro.

Nas imediações, sete habitações também foram afetadas, sendo registado um pequeno incêndio na fachada de um edifício.