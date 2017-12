Actualidade

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram hoje para as eventuais consequências da previsão de agravamento do estado do mar na costa oeste portuguesa a partir do final da tarde de terça-feira e madrugada de quarta.

Em comunicado hoje divulgado, a Marinha avança que o alerta é dirigido a toda a comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, especialmente a norte do Cabo da Roca, bem como a toda a população em geral que frequente as zonas costeiras ao logo de toda a faixa litoral oeste.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é estimada forte agitação marítima dos quadrantes de noroeste, com altura das vagas que pode chegar aos 6 e 7 metros de altura em alto-mar, com especial incidência a norte do Cabo da Roca a partir do final da tarde de terça-feira e durante a madrugada de quarta-feira.