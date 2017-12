Mau tempo

Cinco barras marítimas, da região norte e centro, estão hoje condicionadas à navegação, de acordo com informação disponível no 'site' da Marinha.

As barras de Póvoa do Varzim e de Vila do Conde estão condicionadas a embarcações com calado superior a dois metros, a de Aveiro condicionada a barcos de comprimento fora a fora inferiores a 15 metros e a da Figueira da Foz a embarcações com comprimento inferior a 11 metros.

O Porto da Nazaré está condicionado devido a assoreamento, devendo as embarcações ter cautelas e entrar na barra apenas na preia-mar.