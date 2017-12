Mau Tempo

Oito distritos de Portugal continental vão estar, a partir do final da tarde, sob aviso laranja, o segundo mais grave, por causa do vento e da agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, estarão sob aviso laranja os distritos de Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, nalguns casos até meio da tarde de quarta-feira, sobretudo por causa da agitação marítima, com ondas que podem atingir os 10 metros. Os avisos por causa do vento estão ativos até ao final do dia de hoje.

Quase todos estes distritos estão igualmente sob aviso amarelo por causa da precipitação, com previsão de chuva, por vezes forte.