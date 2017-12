Actualidade

A Polícia Judiciária de Lisboa está a investigar a morte de duas pessoas ocorrida hoje numa empresa de transportes em Salvaterra de Magos, onde alegadamente um homem terá baleado a mulher suicidando-se em seguida, informaram as autoridades.

Fonte da Polícia Judiciária disse a Lusa que "foi dado conhecimento de duas mortes, com arma de fogo" e que, no local, a empresa de transportes Running & Flying, onde a mulher trabalhava, na Estrada Nacional 118, em Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, estão elementos daquela polícia "a proceder a diligências".

De acordo com a GNR de Santarém, "há suspeitas de que possa tratar-se de um homicídio seguido de suicídio, mas só a investigação permitirá confirmar".