Um incêndio deflagrou hoje pelas 20:11 no terceiro piso de um edifício na Rua Passos Manuel, no Porto, estando a ser combatido por cinco viaturas e 18 operacionais, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Ainda segundo a mesma fonte, não há vítimas a lamentar, tendo o edifício - situado nos números 152 e 154, em frente ao Coliseu do Porto - sido evacuado no momento em que se deu o incêndio.

O incêndio começou no terceiro e último piso do edifício e, segundo os bombeiros, encontra-se já em fase de rescaldo.