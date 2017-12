Actualidade

Um dos dois feridos graves do acidente com um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias ocorrido hoje no IC8, junto à Sertã, onde a circulação está ainda cortada, morreu no local, confirmou à Lusa fonte da Proteção Civil.

"A circulação de trânsito ainda não foi retomada, estando a decorrer as operações de limpeza da via. Um dos feridos graves morreu, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação [VMER]", referiu, perto das 22:00, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O homem que morreu era ocupante do veículo ligeiro de passageiros.