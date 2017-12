Actualidade

O novo chefe da equipa negociadora do Governo colombiano nas conversações de paz com o Exército de Libertação Nacional (ELN, de inspiração guevarista) disse estar "razoavelmente otimista" sobre uma possível extensão do cessar-fogo com a guerrilha.

"Há uma expetativa, como também há um pedido para que este cessar-fogo bilateral, nacional e transitório se prolongue além de 09 de janeiro para ambientar o processo, que deve avançar para outros temas da agenda", disse Gustavo Bell à Blu Radio.

A guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC, marxista) depôs as armas e converteu-se num partido político com a mesma sigla, na sequência do acordo de paz assinado em novembro de 2016.