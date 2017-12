OE2017

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga hoje a síntese da execução orçamental em contas públicas até novembro, sendo que o Governo estima que o défice fique, este ano, abaixo de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB), em contabilidade nacional.

Até outubro, o défice orçamental das administrações públicas foi de 1.838,5 milhões de euros, "uma melhoria de 2.664,3 milhões de euros" face ao mesmo período do ano passado (4.502,8 milhões de euros), devido a um "aumento da receita de 4,2%" e à "estabilização da despesa".

Segundo a DGO, o saldo primário (que exclui os encargos com a dívida pública) foi excedentário em 5.762,4 milhões de euros, 2.764,6 milhões de euros acima do verificado em igual período do ano anterior e a estagnação da despesa resultou "do diferente perfil de pagamento do subsídio de Natal em 2017, corrigido esse efeito cresceria 1,7% até outubro".