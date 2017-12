Actualidade

As bolsas europeias seguiam positivas, num dia sem grandes referências macroeconómicas agendadas e com pouca atividade nos mercados, característica na última semana do ano.

Pelas 08:40 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, estava a subir 0,41% e negociava nos 3.567,92 pontos.

As principais bolsas europeias estavam a transacionar entre os ganhos de 0,25% de Madrid e os de 0,41% de Paris.