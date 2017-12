Actualidade

A organização Human Rights Watch acusou hoje os combatentes da minoria yazidie de sequestro e assassínio de 52 civis que fugiam da ofensiva do grupo Estado Islâmico no passado mês de junho.

Segundo a organização com sede nos Estados Unidos, os civis - homens, mulheres e crianças - que foram executados pertenciam a oito famílias do clã Matiut, da cidade de Mossul, no norte do Iraque.

Os combatentes yazidies, uma minoria perseguida pelo grupo radical Estado Islâmico, foram também denunciados por supostos raptos de outros membros dos clãs Matiut e Yahayus, desde o princípio do ano.