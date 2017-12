Mau Tempo

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou desde a tarde de terça-feira um total de 225 ocorrências, sobretudo quedas de árvores por causa do vento, e os distritos mais afetados são Coimbra, Aveiro e Viseu.

Segundo disse à Lusa o comandante Miguel Oliveira, da ANPC, "desde as 15:00 de dia 26, que foi o inicio do estado alerta especial, até às 06:00 de hoje, tivémos no total 225 ocorrências, sendo que maioritariamente temos quedas de árvores", com 81 casos.

"Os distritos mais afetados, tal como já tinha vindo a acontecer durante o dia ontem [terça-feira], são Coimbra, Aveiro e Viseu", explicou.