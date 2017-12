Actualidade

Um bloco de 863,513 ações dos CTT - Correios de Portugal, correspondente a 0,7% do capital disperso em bolsa, foi negociado esta manhã ao preço de 3,53 euros na praça lisboeta, noticiou a Bloomberg.

De acordo com a agência de informação financeira, o bloco, com um valor de mercado de 3,05 milhões de euros, foi transacionado às 09:02. A transação representou 46% da média do volume negociado em bolsa dos últimos 20 dias.

Cerca das 11:52, as ações dos CTT - que tem em marcha um plano de reestruturação que prevê a redução de 800 postos de trabalho nos próximos três anos - seguiam a subir 1,98% para 3,61 euros.