Actualidade

O setor da construção deverá manter uma "trajetória positiva" em 2018, prevendo-se que cresça 4,5% no total da sua produção, embora se registe um abrandamento no crescimento face a este ano, anunciou hoje a federação do setor.

"Esta previsão [de 4,5%] reflete um abrandamento do ritmo de crescimento face a 2017, ano para o qual se estima um aumento de 5,9%, mas, ainda assim, parece vir confirmar o início de um período de recuperação do setor, após a grave e longa crise que este viveu desde 2002", refere em comunicado a Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP).

O segmento da construção de edifícios residenciais deverá crescer 7% em 2018, esperando-se que esteja na base do principal impulso do crescimento do setor no próximo ano.