Actualidade

As autoridades da província de Sofala, no centro de Moçambique, descobriram vários corpos abandonados no distrito de Cheringoma, anunciou hoje a Procuradoria Provincial.

"A informação chegou incompleta. Não sabemos quantos são nem exatamente quem são", declarou uma fonte não identificada da PGR citada hoje pela Rádio Moçambique, confirmando, no entanto, a existência dos corpos.

A televisão privada STV noticiou que se tratavam de 13 corpos, abandonados na vila de Inhaminga, distrito de Cheringoma, a poucos metros de um posto policial.