Actualidade

As autoridades de Angola asseguraram hoje que o primeiro satélite angolano, lançado terça-feira, está sob controlo, ao contrário de notícias divulgadas hoje indicando que a Rússia havia perdido o contacto com o aparelho

Em declarações hoje aos jornalistas no final do Conselho de Ministros, o secretário de Estado para as Tecnologias de Informação, Manuel Homem, rejeitou que existam problemas nos contactos com o satélite, cumprindo-se o que estava previsto.

Segundo notícias divulgadas hoje, a Rússia perdeu o contacto com o primeiro satélite angolano de telecomunicações Angosat, lançado terça-feira do cosmódromo de Baikonur no Cazaquistão.