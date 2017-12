Actualidade

A segurança vai ser reforçada nos próximos dias em Albufeira, no Algarve, onde são esperadas cerca de 100 mil pessoas para as festas de passagem de ano, disse hoje à Lusa o presidente da Câmara.

De acordo com o presidente da Câmara de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, "foi estruturado um plano de segurança com as autoridades policiais, que prevê um reforço da vigilância" nos locais de animação noturna.

"Haverá um reforço do policiamento em relação a anos anteriores, porque também se perspetiva uma afluência maior, que deverá rondar as cerca de cem mil pessoas", sublinhou o autarca, acrescentando que "a aposta é de visibilidade como fator de dissuasão de excessos".