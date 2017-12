Actualidade

O Presidente da República recebe na quinta-feira representantes dos juízes e dos magistrados do Ministério Público, sendo o pacto da justiça, que estará concluído em janeiro, e os estatutos das duas magistraturas assuntos incontornáveis.

O pacto da justiça, cujo documento final será apresentado no dia 05 de janeiro em Troia, será, segundo o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), "um assunto incontornável" na reunião com Marcelo Rebelo de Sousa.

Porém, ressalvou António Ventinhas, "não serão apresentadas quaisquer conclusões, até porque, não existem ainda".