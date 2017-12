Actualidade

A ex-presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos Margarida Salema sustentou hoje que as alterações ao regime do financiamento e fiscalização "marcam uma rotura" e questionou a norma que prevê retroatividade na aplicação da lei.

"As alterações marcam uma rotura, mudam radicalmente o modelo atual mas, o que é grave, parecendo que tudo fica na mesma", afirmou Margarida Salema, que esteve à frente à ECFP entre 2009 e 2017.

Segundo a jurista, que regressou no fim do mandato na ECFP ao ensino na Faculdade de Direito de Lisboa, ter-se-ia justificado um amplo debate público sobre as alterações aprovadas, tanto mais que, frisou, algumas contraditam a jurisprudência do TC em sucessivos acórdãos.