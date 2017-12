Actualidade

A assembleia geral da Associação Mutualista Montepio aprovou, na quarta-feira, "por uma larga maioria de 96,4%" dos votos dos associados, o programa de ação e orçamento para 2018.

Citado no comunicado enviado após a conclusão da reunião ordinária que decorreu na quarta-feira à noite, em Lisboa, e cujo ponto único era a aprovação daquele documento, o presidente do Montepio, António Tomás Correia, afirma que esta "votação expressiva (...) demonstra, mais uma vez, o grau de envolvimento e a motivação" dos associados com a instituição.

"Estamos fortemente mobilizados para contribuir em 2018 para o desenvolvimento económico e social do país através do relacionamento com as instituições do terceiro setor", acrescenta.