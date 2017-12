Actualidade

A justiça vietnamita condenou a penas de prisão 24 pessoas consideradas culpadas de terrorismo e subversão, incluindo por um plano de um ataque com explosivos no aeroporto mais movimentado do país, noticiou hoje a imprensa oficial.

Um tribunal na cidade de Ho Chi Minh condenou na quarta-feira 15 pessoas a penas de entre cinco e 16 anos de prisão por um ataque falhado no aeroporto de Tan Son Nhat, a sul da cidade.

Dang Hoang Thien, acusado de ser o fabricante das bombas e o líder do grupo, foi condenado a 16 anos de prisão, enquanto que os outros 14 detidos foram punidos com penas de entre cinco e 14 anos de cadeia, segundo o portal "VNExpress".