Actualidade

O fortim da Atalaia, em Vila Nova de Cerveira, já é Imóvel de Interesse Público, como consta da portaria hoje publicada em Diário da República, quase 40 anos depois da Câmara local ter iniciado o processo de classificação.

De acordo com a portaria assinada pelo ministro da Cultura, o fortim da Atalaia, situado em Alto do Lourido, na União das Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe, no distrito de Viana do Castelo, "possui grande relevância histórica e patrimonial, destacando-se a originalidade da sua estrutura, a sua importância no âmbito da arquitetura militar e da defesa da raia minhota".

Propriedade privada, o fortim da Atalaia, datado do século XVII, "é a mais pequena das fortificações que constituíram o conjunto defensivo de Vila Nova de Cerveira, garantindo a sua participação na defesa do Minho durante as Guerras da Restauração".